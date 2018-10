Maltempo a Messina. Attivate le sirene del sistema allerta in sei villaggi della zona SUD

1088 Condivisioni Facebook Twitter

L’assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli, ha comunicato che, in merito all’allerta meteo annunciata per la giornata di oggi a Messina, è stato predisposto l’invio del segnale sonoro di PREALLARME, per sei minuti, nelle zone dotate del sistema allerta con sirene: Giampilieri Superiore, Altolia, Molino, Ponte Schiavo, Giampilieri Marina, Briga Superiore.

Si invita la cittadinanza ad uscire dalle proprie abitazioni solo se strettamente necessario e a rispettare le norme di comportamento previste in queste situazioni ed in particolare non sostare nei piani seminterrati e bassi degli edifici, nei sottopassi, nelle cantine e di non transitare e/o sostare nelle zone facilmente allagabili e/o nei torrenti e negli impluvi.

Dalle ore 8,00 di oggi è operativo il Centro Operativo Comunale al n. telefonico 090 22866, che sta coordinando con le funzioni di supporto tutti gli interventi necessari e richiesti dalla popolazione. Si informa inoltre che sono presenti sul territorio comunale n. 6 geologi del Presidio Comunale attivato dal COC che stanno monitorando tutto il territorio comunale e i nodi critici.

Inoltre tutto lo staff del Dipartimento Comunale di Protezione Civile è operativo e con l’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli e l’esperto di Protezione Civile ing. Antonio Rizzo, si stanno coordinando tutte le iniziative sia in sede che sul territorio con sopralluoghi puntali nelle zone critiche.

Le previsioni meteo per oggi a Messina prevedono forti piogge, anche a carattere temporalesco, venti da forti a burrasca, frequente attività elettrica, locali grandinate.

(6602)