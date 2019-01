Il vulcano Stromboli inizia a far paura. La Protezione Civile dichiara lo stato di preallarme

53 Condivisioni Facebook Twitter

Lo Stromboli è in eruzione ed inizia a far paura. L’attività del vulcano degli ultimi giorni si è intensificata e questo ha portato la Protezione Civile a dichiarare lo stato di preallarme. La notizia è stata diffusa ieri pomeriggio attraverso una nota in cui la Protezione Civile ha definito l’evolversi dell’attività del cratere “di livello alto”.

Il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha diposto che «le escursioni con le guide vulcanologiche si potranno effettuare fino a 400 metri d’altezza».

Questa mattina Stromboli, così come Vulcano, Salina e Lipari, si sono svegliate sotto la neve, che è così arrivata ufficialmente anche nelle Isole Eolie. Il maltempo di questi giorni ha causato non pochi problemi ai collegamenti.

