Incidente mortale sulla A2, in Calabria. Perde la vita un 68enne di Messina

Incidente mortale sulla A2, in Calabria. Perde la vita un 68enne messinese.

Stava tornando a Messina dopo aver trascorso una vacanza con gli amici in Sila ma sulla A2, tra gli svincoli di Sant’Onofrio e Serre, la sua auto ha sbandato. La sua Daihatsu Terius ha prima urtato con violenza contro le pareti di una galleria. L’auto, dopo il forte impatto si è poi ribaltata, finendo nella corsia di sorpasso.

Per l’uomo, un messinese di 68 anni, che era alla guida del mezzo non c’è stato nulla da fare. A causare l’incidente mortale, probabilmente, è stato un malore. Sull’asfalto, infatti, non sono stati trovati segni di frenata.

Sul posto sono intervenuti sia gli uomini la polizia stradale di Vibo Valentia che i Vigili del Fuoco che, con l’ausilio di cuscini pneumatici, hanno sollevato il fuoristrada e consentito al personale del 118 di estrarre il corpo del conducente dell’auto. I sanitari, però, hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo.

