Incidente mortale in autostrada. Centauro perde la vita

Erano da poco passate le 13 quando sulla A-20, all’altezza di Torregrotta, un grave incidente è costato la vita ad un uomo di 58 anni. Stava viaggiano a bordo del suo mezzo a due ruote quando è avvenuto lo scontro con un’auto, una Fiat 500.

Tra i feriti ci sarebbe anche la moglie della vittima. Ancora da chiarire le cause e le dinamiche esatte dell’incidente. Sul posto sono subito intervenuti gli uomini della Polizia Stradale e del 118 ma per il centauro non c’è stato nulla da fare.

Al momento il traffico nel tratto interessato è rallentato.

(119)