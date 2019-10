Incidente in autostrada, tra Messina e Villafranca: grave un 29enne

0 Condivisioni Facebook Twitter

Brutto incidente, ieri sera intorno alle 20.30, nel tratto autostradale tra lo svincolo di Giostra e Villafranca. Coinvolti 3 veicoli: un mezzo pesante e 2 auto. Una delle vetture, per cause ancora da accertare è finita oltre il guardrail: a bordo solo un giovane, prontamente soccorso dal personale dei Vigili del Fuoco e da quello del 118, che lo ha trasferito all’ospedale più vicino.

L’incidente si è verificato sull’autostrada A20, appena dopo la galleria Calamo, nei pressi del viadotto Tarantonio, in direzione Palermo.

Il conducente dell’auto che è rimbalzata contro il guardrail, un 29enne, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Piemonte di Messina, adesso non si trova in pericolo di vita, la prognosi rimane, tuttavia, riservata. Oltre al giovane, altri due feriti meno gravi, soccorsi immediatamente dal personale del 118.

Sul posto anche la Polizia Stradale, che ha parzializzato la carreggiata per permettere ai soccorsi di operare sull’auto finita oltre il guardrail e sulle altre vetture coinvolte.

