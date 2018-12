Gettonopoli a Messina. Chiuso il processo d’appello: 15 condanne e due assolti

28 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Si è chiuso con 15 condanne e due assolti il processo d’appello di Gettonopoli, sulle ‘presenze lampo’ dei consiglieri comunali alle commissioni consiliari di Palazzo Zanca nel quinquennio 2013/2018. La sentenza, letta da presidente della sezione penale Alfredo Sicuro, vede assolti Libero Gioveni e Nora Scuderi. Per gli altri 13 imputati, invece, la sentenza stabilisce le seguenti pene:

Carlo Abbate – 1 anno e 6 mesi

Piero Adamo – 1 anno e 2 mesi

Pio Amadeo – 1 anno e 5 mesi

Angelo Burrascano – 1 anno e 4 mesi

Nino Carreri – 1 anno e 2 mesi

Andrea Consolo – 1 anno e 3 mesi

Nicola Crisafi – 1 anno e 7 mesi

Giovanna Crifò – 1 anno e 5 mesi

Nicola Cucinotta – 1 anno e 3 mesi

Carmelina David – 1 anno e 3 mesi

Paolo David – 1 anno e 7 mesi

Santi Sorrenti – 1 anno e 3 mesi

Fabrizio Sottile – 1 anno e 6 mesi

Benedetto Vaccarino – 1 anno e 9 mesi

Santi Daniele Zuccarello – 1 anno e 6 mesi.

Pene ridotte rispetto a quelle stabilite in primo grado. Per tutti i condannati la pena è sospesa. Revocata anche l’interdizione dai pubblici uffici. Scesa a 3 mila euro la provvisionale da pagare. In primo grado le pene richieste erano più severe e la provvisionale era stata fissata a 10 mila euro.

