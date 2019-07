Esplosione vulcano Stromboli: morto un escursionista

0 Condivisioni Facebook Twitter

Le esplosioni sul vulcano di Stromboli hanno causato una vittima. Un escursionista è morto mentre si trovava insieme ad un’altra sulle pendici del vulcano. Sul suo corpo gravi ustioni ma non è stata ancora confermata in modo ufficiale la causa del decesso. Il secondo escursionista non ha riportato ferite gravi ma è sotto shock.

La notizia circolava già da qualche ora ma lo stesso sindaco di Lipari si era pronunciato dicendo «Nessun allarmismo». La Prefettura di Messina ha anche attivato l’Unità di Crisi.

Erano circa le 17:00 oggi pomeriggio quando turisti e ambitanti di Stromboli hanno sentito un boato. Subito dopo sono iniziate le esplosioni sul vulcano.

Una vera e propria pioggia di lapilli ha causato diversi incendi nella zona di Ginostra. Sul posto i Vigili del Fuoco già in azione con i canadair. Alcuni turisti hanno lasciato l’isola con il primo aliscafo Liberty Lines ma non è stato diffuso nessun ordine di evacuare l’isola.

