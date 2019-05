Discarica abusiva. Incivile beccato grazie ad un quaderno di 50 anni fa

12 Condivisioni Facebook Twitter

Scoperta dalla Polizia Metropolitana di Messina una nuova discarica abusiva. Questa volta il cumulo di rifiuti, provenienti dallo svuotamento dei una casa, sono stati abbandonati si trovava tra Savoca e Santa Teresa di Riva, nelle immediate adiacenze della Strada Provinciale 23. Una parte dei suppellettili era stata data alle fiamme ma tra i rifiuti è stato rinvenuto, perfettamente integro, un quaderno di scuola media di oltre 50 anni fa.

Grazie a questo quaderno la Polizia Municipale è riuscita a risalire ai proprietari dell’immobile e, tramite loro, al soggetto che ha pensato materialmente abbandonato i rifiuti sul suolo pubblico. Si tratta di un uomo che era stato incaricato di svuotare una casa e a cui i proprietari avevano pagato, oltre al lavoro, anche quanto previsto per il corretto smaltimento dei rifiuti in discarica che non è stato eseguito.

Il responsabile è stato così convocato nella sede Polizia Metropolitana: per lui una multa di 600 euro per l’abbandono di rifiuti non pericolosi sul suolo pubblico e l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e del corretto smaltimento dei rifiuti in discarica autorizzata.

(225)