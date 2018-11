Crolla il balcone della sua casa: 19enne finisce in ospedale

13 Condivisioni Facebook Twitter

Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando una ragazza di 19 anni è precipitata in strada a causa del crollo del balcone della sua abitazione. E’ successo ieri a Roccalumera in via Francesco Aurelio Di Bella. L’incidente è stato causato dal distaccamento di una parte del balcone dall’edificio che ne ha causato il crollo. La giovane ragazza non ha avuto né il tempo di provare a rientrare in casa, né di aggrapparsi alla ringhiera rimasta ancorata alla facciata dell’edificio: è avvenuto tutto nel giro di un paio di secondi.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che l’hanno trasportata immediatamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale Policlinico di Messina. La vittima dell’incidente accusava forti dolori, a causa di alcuni traumi dovuti al violento impatto con l’asfalto.

Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno transennato la zona dell’incidente. Quello in cui è avvenuto il crollo è un palazzo a due piani costruito diversi decenni fa.

