Quartieri Sicuri: controlli a tappeto a Camaro, Bisconte e Cataratti

La Polizia di Stato, nell’ambito del progetto Quartieri Sicuri, ha effettuato in questi giorni controlli a tappeto nella zona sud di Messina. L’attenzione è stata concentrata, in particolare, su Camaro San Paolo e Camaro San Luigi, Bisconte e Cataratti.

17 posti di blocco organizzati sul territorio tra giovedì e venerdì, che hanno portato all’identificazione di più di 200 persone ed al controllo di 553 veicoli.

Tante anche le sanzioni elevate al Codice della Strada con ritiro dei documenti e sequestro del mezzo. Inoltre, 4 veicoli rubati sono stati rinvenuti.

Particolare attenzione è stata posta al controllo di persone sottoposte a restrizione della libertà personale: 19 agli arresti domiciliari e 9 sottoposte a sorveglianza.

Nell’ambito degli stessi servizi, la Polizia ha beccato un altro parcheggiatore abusivo in via Catania. L’uomo è stato denunciato per inosservanza del provvedimento emesso dal Questore perché già sorpreso ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore. A suo carico la denuncia all’Autorità Giudiziaria e una multa di 1.000 euro. Le forze dell’ordine, infine, hanno provveduto a sequestrare il provento dell’attività illecita.

