Beccati mentre rubavano in un appartamento. Arrestati 2 pluripregiudicati

Stavano rubando all’interno di un appartamento in pieno centro a Messina, tra la via Maddalena e la via Ghibellina. Approfittando dell’assenza del proprietario dell’immobile, erano intenti a fare razzia di quanto più possibile.

A sorprenderli, intorno alla mezzanotte, i poliziotti delle Volanti della Questura di Messina che hanno mandato in fumo i loro piani. In manette sono finiti due messinesi: Stellario Fusco, 38 anni e Lorenzo Spadaro, 36 anni, entrambi pluripregiudicati. Entrambi sono stati arrestati in flagranza di reato.

Ad allertare i poliziotti è stata una chiamata di un cittadino alla sala operativa. I malviventi hanno provato a scappare ma inutilmente. Gli operatori infatti avevano già bloccato ogni via di fuga circondando l’edificio, la terrazza ed il cortile interno, dove, tra serbatoi dell’acqua e piante li hanno trovati, acquattati e nascosti come meglio potevano.

Avevano ancora addosso guanti, torcia e maschera da saldatore. All’interno dell’immobile, completamente a soqquadro, avevano invece abbandonato la saldatrice e gli altri attrezzi con cui erano già riusciti a forzare la cassaforte.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due ladri d’appartamento sono stati trasferiti presso le camere di sicurezza del complesso Calipari in attesa di rito per direttissima previsto per stamani.

Fonte: Questura di Messina

