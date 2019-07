Auto prende fuoco in autostrada: attimi di paura sulla A18

0 Condivisioni Facebook Twitter

È successo ieri notte, intorno alle 22.00. Un’auto ha preso fuoco all’interno della galleria di Giardini Naxos, sull’autostrada A18 Messina Catania, in direzione Catania. Sul posto la Polizia Stradale del luogo, intervenuta tempestivamente per effettuare tutti gli accertamenti del caso, e i Vigili del Fuoco.

Ancora poco si sa sulle dinamiche che hanno causato l’incidente, che apparentemente avrebbe coinvolto un’unica vettura, ma dalle prime ricostruzioni non sembra ci siano stati feriti. Il traffico veicolare lungo la carreggiata in direzione Catania, luogo in cui si è verificato il sinistro, è andato subito in tilt.

Lunghe code formatesi già a partire dal casello di Taormina hanno caratterizzato le ore immediatamente successive, ma la situazione sembra essersi pian piano risolta e, al momento, tutto sembrerebbe essere tornato alla normalità. La normale circolazione appare quindi ripristinata.

(Foto: protezione civile)

