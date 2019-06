WelcoMe: Palazzo dei Leoni accoglie i turisti e li guida alla scoperta di Messina

13 Condivisioni Facebook Twitter

I turisti in arrivo a Messina, questa mattina, troveranno un’improbabile sorpresa ad accoglierli. Un saluto in 3D colorato in giallo e rosso, posizionato a Piazza Antonello, sulle scale di Palazzo dei Leoni, che recita: WelcoMe.

Un saluto, ma probabilmente anche un invito ai visitatori e ai passanti ad assistere alla mostra “Arti, mestieri e tradizioni in festa”, aperta in questi giorni con la funzione di offrire ai turisti la possibilità di prender parte ad un piccolo tour alla scoperta di antichi sapori e tradizioni della nostra amata Messina.

La scritta WelcoMe che accoglie i turisti nel palazzo dell’ex Provincia rappresenta, quindi, anche un segno di orgoglio nei confronti delle nostre radici, rappresentate da una vasta cultura, buon cibo, bellezze uniche al mondo, ma anche arte e una storia gloriosa come poche, frutto dell’accoglienza e dell’apertura ai popoli di passaggio nello Stretto.

La mostra, organizzata nell’ambito delle attività divulgative della Scuola degli antichi mestieri e tradizioni popolari messinesi, sarà aperta fino a martedì 11, con un vasto programma di mostre, spettacoli e show cooking.

