Vento a Messina. Previsti peggioramenti intorno alle 19

Forti raffiche di vento stanno colpendo Messina. In queste ore, infatti, il Maestrale sta soffiando a circa 31 km/h, rendendo davvero difficile muoversi in città, soprattutto a piedi. E le previsioni per la serata non annunciano niente di buono.

Secondo gli esperti, il vento non diminuirà di intensità, anzi. La sua forza andrà sempre crescendo e alle 19 sono previste raffiche che raggiungeranno i 40 km/h.

Il vento, inoltre, soffierà con forza per tutta la notte e si indebolirà solo alle prime luci dell’alba.

Miglioramenti sono previsti per domani mattina, quando tutto dovrebbe tornare alla normalità.

Per la giornata di giovedì, infatti, ci attenderà il sole e temperature che oscilleranno tra i 5 e i 12 gradi.

