Messina. Tram di nuovo fermo per problemi tecnici

Tram nuovamente fermo a Messina: l’Atm ha comunicato che questo lunedì, 7 ottobre, il mezzo non potrà essere operativo per problemi di natura tecnica.

A sostituzione del tram, come segnalato nel comunicato disponibile sul sito dell’azienda, sarà messa la linea 28, oltre allo shuttle 100. Il percorso bus sarà il seguente:

Andata : Zir Via Bonino – Via la Farina – Via S. Cosimo Villa Dante – Viale San Martino – Viale Europa – Via La Farina – Piazza Repubblica – Cavallotti – Via S. Maria Alemanna – Viale San Martino – Via 1° Settembre – Via Garibaldi – Viale Giostra – Viale della Libertà – Capolinea Museo.

: Zir Via Bonino – Via la Farina – Via S. Cosimo Villa Dante – Viale San Martino – Viale Europa – Via La Farina – Piazza Repubblica – Cavallotti – Via S. Maria Alemanna – Viale San Martino – Via 1° Settembre – Via Garibaldi – Viale Giostra – Viale della Libertà – Capolinea Museo. Ritorno: Capolinea Museo – Viale della Libertà – Prefettura – Via Garibaldi – Via 1° Settembre – Piazza Repubblica- Via La Farina – Viale Europa – Viale S Martino – Cimitero – Provinciale – Via Consolare Valeria – a SX Viale Gazzi – Zir.

L’Atm si scusa per il disagio, ma non si tratta del primo episodio negli ultimi giorni. Venerdì scorso, infatti, il tram ha avuto problemi a causa della pioggia ed è rimasto bloccato in via La Farina, causando non pochi disagi al traffico, già congestionato a causa del maltempo. Già dal primo mattino il tram era partito con sole 3 vetture attive a cui si sono poi aggiunti i bus sostitutivi, fino il servizio non si è completamente bloccato, mandando in tilt il traffico cittadino.

