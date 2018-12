Servizi Sociali: é nata Messina Social City

1 Condivisioni Facebook Twitter

La Messina Social City è stata costituita. La nuova Agenzia comunale per i servizi sociali è nata ufficialmente ieri sera, quando sono stati ufficializzati anche i componenti del Consiglio di Amministrazione. Dopo un mese dal via libra del Consiglio, Comunale, si è scritta la parola fine al sistema delle cooperative.

«Si è’ chiusa una fase storica e se ne apre in altra all’insegna dell’efficienza, qualità ed economicità» ha dichiarato il sindaco di Messina, Cateno De Luca. I servizi sociali adesso verranno gestiti direttamente dalla società partecipata, eliminando così il ricorso ai privati. La Messina Social City avrà come settori di intervento, come si legge nello Statuto, “l’ambito socioassistenziale, socieducativo e di supporto familiare”.

I componenti del CdA della Messina Social City

Enrico Bivona – Presidente

Valeria Asquini – componente CdA

Simona Romano – componente CdA

Enrico Bivona è medico presso l’Ospedale Papardo di Messina con specializzazione in Chirurgia Generale e Oncologia Medica.

Valeria Asquini è psicologa e dal mese di luglio è anche Presidente del Circolo Fenapi Messina Dante.

Simona Romano ha una laurea in Giurisprudenza ed è docente nei corsi di istruzione e formazione del C.i.r.s.

«Auguro a tutti i componenti un buon lavoro» ha concluso De Luca, dando il via ufficiale ai lavori della nuova società partecipata.

