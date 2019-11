Rilancio del turismo a Messina: si parte dalla riqualificazione delle coste

0 Condivisioni Facebook Twitter

Continua l’iter per l’approvazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo di Messina (PUDM): il progetto per la riqualificazione delle coste, è stato presentato, ieri sera, in Giunta, dall’assessore alle Politiche del Mare, Dafne Musolino e dal vice Sindaco, Salvatore Mondello.

Il PUDM prevede la riqualificazione dei 56 km di costa. A spiegare i dettagli del progetto è stata l’assessore Dafne Musolino: «Non ci siamo limitati a predisporre una mera cartografia della costa messinese, ma abbiamo ragionato programmando lo sviluppo di Messina e individuando le aree sulle quali vogliamo che si possa investire per il rilancio della città».

Punti salienti del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo

L’Assessore Musolino ha riassunto i punti salienti della riqualificazione delle coste di Messina:

quattro zone bandiere blu, di cui una individuata a Maregrosso, per rammentarci che con le politiche del mare Messina tornerà ad essere produttiva e protagonista; zone destinate al ricovero natanti per consentire di fare convivere la pesca con la libera fruizione della spiaggia; zone destinate ad attività balneari e complementari; zone per consentire di portare al mare anche i nostri amici a 4 zampe; parcheggi, strade, il Rilancio del Pilone di Torre Faro in chiave turistica e della area Seaflight da restituire a tutti i messinesi.

Queste in sintesi le novità del PUDM che verrà trasmesso alla Struttura Territorio Ambiente (Demanio marittimo) per approdare infine alla Regione.

