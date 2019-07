Rifiuti a Messina. Questa settimana 65 multe per combattere l’inciviltà

84 Condivisioni Facebook Twitter

Nuovo report delle multe staccate questa settimana a Messina per abbandono di rifiuti. Dal 20 al 26 luglio in città sono state fatte ben 65 multe. I motivi sono sempre gli stessi: abbandono di rifiuti, conferimento dei rifiuti fuori orario e abbandono di rifiuti accanto al cassonetto filostrada.

Il report è stato presentato questa mattina durante il nuovo tavolo tecnico permanete sui rifiuti, durante il quale sono emersi i seguenti dati.

Nel periodo dal 20 luglio al 26 luglio 2019, la Polizia Municipale ha elevato n. 37 verbali di cui:

⁃ 1 da 600,00 per abbandono di rifiuti (discarica);

⁃ 11 da 150,00 per abbandono di rifiuti accanto al cassonetto filostrada;

⁃ 25 da 103,28 per conferimento fuori orario.

La Polizia Metropolitana nello stesso periodo (20-26 luglio 2019) ha elevato n. 28 verbali di cui

⁃ 26 da € 103,28 per conferimento fuori orario;

⁃ 1 da € 600,00 per abbandono di rifiuti (discarica);

⁃ 1 da € 150,00 per abbandono di rifiuti accanto al cassonetto filostrada.

Numeri più bassi rispetto alla scorsa settimana, quando a Messina gli incivili ad essere stati beccati erano stati ben 138.

Continua senza sosta, quindi, la guerra agli incivili. La strada è ancora lunga, dato che ancora troppi messinesi si ostinano a non rispettare le regole in materia di rifiuti ma l’attività di vigilanza sul territorio è fondamentale.

«A breve verrà istituito il numero whatsapp per consentire ai cittadini di segnalare e trasmettere le foto con gli zozzoni che abbandonano i rifiuti in città, che io pubblicherò sulla mia pagina» annuncia il sindaco De Luca, chiedendo la collaborazione di tutti affinchè Messina possa davvero diventare una città pulita.

