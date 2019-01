PON Metro Messina: erogati oltre 14 milioni di euro. Tutti i progetti ammessi a finanziamento

17 Condivisioni Facebook Twitter

Avviata l’erogazione dei fondi per il PON Metro Messina. Inziano ad arrivare, quindi le risorse stanziate dall’Unione Europea alle città metropolitane per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020. Le risorse con cui migliorare l’efficienza dei servizi urbani con particolare riferimento a 5 assi: agenda digitale metropolitana, sostenibilità dei servizi e della mobilità urbana, servizi per l’inclusione sociale, infrastrutture per l’inclusione sociale, assistenza tecnica.

Le città metropolitane interessate sono 14 e tra queste ovviamente rientra anche la Città Metropolitana di Messina.

Lo scorso 10 maggio la giunta Accorinti aveva presentato i progetti che sarebbero stati realizzati con questi fondi ma, con l’insediamento della nuova amministrazione guidata da Cateno De Luca, il piano è stato rivisto con la revoca di alcuni progetti afferenti l’area sociale e la mobilità urbana e l’inserimento di nuovi come MESMaRT, che punta sul monitoraggio ambientale e del territorio. Cambi di rotta importanti, che sono stati illustrati dall’assessore Carlotta Previti qulche giorno fa a Palazzo Zanca.

Date le modifiche in corso d’opera e lo spostamento di risorse su altre aree, qual è ad oggi lo stato di avanzamento dei progetti?

Le progettualità dovrebbero contribuire ad implementare un’interazione semplice ed immediata con la Pubblica Amministrazione; all’efficientamento del sistema trasporti; al nuovo concept del costruire secondo criteri di efficienza energetica; ad un modello di welfare comunitario che affronti l’emergenza e superi l’assistenzialismo.

In totale, al momento, risultano ammessi a finanziamento 17 progetti su 24 del PON Metro Messina, afferenti alle aree innovazione, ecologia e solidarietà:

Agorà – il progetto dedicato alla messa a sistema dell’offerta turistico culturale e le opportunità di svago del territorio metropolitano della città.

Ammesso a finanziamento: € 1.500.000,00

Erogato: € 267.532,00 URBAMid Sistema Informativo l’Urbanistica, l’Edilizia ed i Lavori Pubblici – per migliorare l’interazione tra PA, cittadini, professionisti ed imprese operanti nel campo dell’Edilizia pubblica e privata, dell’urbanistica e dei lavori pubblici in generale. Ammesso a finanziamento: € 1.700.000,00 Erogato: € 305.763,00 ImpleME – per l’efficienza e la qualità dei servizi del territorio attraverso lo sviluppo di moduli integrati ed interoperabili per la gestione delle procedure SUAP, Commercio e Tributi, Tasse e Tributi.

Ammesso a finanziamento: € 1.450.000,00

Erogato: € 256.053,00 MESMaRT – monitoraggio ambientale e del territorio con utilizzo dei risultati da parte dei cittadini per favorire l’interazione.

Ammesso a finanziamento: € 5.385.275,00

Erogato: € 622.327,00 CLOUDME – per la realizzazione di un sistema di Private Cloud / Hybrid Cloud che migliori i servizi resi al cittadino. Ammesso a finanziamento: € 2.700.000,00

Erogato: € 312.703,00 Interventi di supporto e sviluppo della digitalizzazione dei processi amministrativi interni

Ammesso a finanziamento: € 620.243,00

Erogato: € 572.554,00 Interventi di efficentamento e relamping di impianti di P.I. nei centri periferici e/o di illuminazione di piazze a carattere storico/artistico

Ammesso a finanziamento: € 1.741.909,00

Erogato: € 866.461,00 pZEVs Up – Rinnovamento e potenziamento tecnologico del TPL, per completare il percorso di rinnovamento della flotta pubblica dell’Azienda Trasporti Messina (ATM) con l’acquisto di 16 autobus elettrici di piccole dimensioni e 4 autobus ibridi elettrico-diesel di lunghezza pari a 12 metri

Ammesso a finanziamento: € 8.000.000,00

Erogato: € 6.555.004,00 WAY-Welfare Activity for Young – che interessa azioni rivolte a processi di inclusione e coesione sociale, attraverso la strutturazione di nuovi servizi di prossimità a scopo sociale, culturale, imprenditoriale e il rafforzamento di processi di animazione territoriale.

Ammesso a finanziamento: € 8.000.000,00

Erogato: € 2.482.673,00 Centri Socio Educativi per il contrasto ai fenomeni di disagio e sostegno alla genitorialità

Ammesso a finanziamento: € 2.267.965,00

Erogato: € 1.654.433,00 Recupero e rifunzionalizzazione di spazi pubblici attrezzati a valenza soci – dedicato in particolar modo alle aree ai margini di “Provinciale”, “valle degli Angeli”, “Gazzi” e “Fondo Fucile”.

Ammesso a finanziamento: € 1.054.978,00

Erogato: € 531.584,00 Azioni integrate di supporto tecnico-gestionali e giuridico-amministrative alle procedure di scelta del contraente

Ammesso a finanziamento: € 606.102,00

Erogato: € 209.870,00 Supporto alla redazione e sviluppo del Piano di Comunicazione Locale

Ammesso a finanziamento: € 207.000,00

Erogato: € 31.586,00

Sul portale ufficiale PON Metro, risultano ancora quattro progetti presentati dalla Città Metropolitana di Messina e ammessi a finanziamento, ma che sono ancora in attesa dell’erogazione dei fondi. Nel dettaglio sono:

Contratto EPC di efficientamento e gestione degli Impianti di Illuminazione Pubblica mediante ammodernamento tecnologico e relamping LED

Ammesso a finanziamento: € 6.200.000,00

Erogato: € 0,00 Sistema Integrato di mobilità dolce Ganzirri-Torre Faro

Ammesso a finanziamento: € 1.507.036,00

Erogato: € 0,00 Pista ciclopedonale “Laguna di capo Peloro” – 1° Lotto

Ammesso a finanziamento: € 1.700.000,00

Erogato: € 0,00 Strada Facendo

Ammesso a finanziamento: € 150.000,00

Erogato: € 0,00

Risultano erogati quindi un totale di € 14.668.583 a fronte di progetti finanziati per €44.790.508.

