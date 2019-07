Cartoline della nuova piscina di Villa Dante: una vittoria contro il degrado

534 Condivisioni Facebook Twitter

La piscina di Villa Dante funziona. Dopo anni di attesa Messina ha finalmente un punto di svago dentro il polmone verde del centro cittadino, dove i cittadini si possono recare per seguire corsi o semplicemente per godersi qualche ora di relax lontani dal caldo, senza dover necessariamente fare lunghe code per arrivare al mare.

La piscina è stata inaugurata lo scorso 22 maggio e rappresenta un punto di inizio per la riqualificazione di Villa Dante, dopo anni di degrado e abbandono. Per la ristrutturazione dell’impianto, durante la scorsa Amministrazione, sono stati investiti 300mila euro.

Oggi, chi raggiunge la piscina di Villa Dante, può subito notare come questo progetto – avviato poco più di un mese fa – funzioni e come questa struttura restituita alla città stia diventando, a piccoli passi, punto di ritrovo per nuotatori, famiglie e giovani.

Adesso non rimane che godersi questo angolo di evasione dallo stress cittadino, immerso nella natura. L’impianto è gestito dall’ATS Piscina Villa Dante Messina e i frequentatori possono scegliere tra numerosi corsi: nuoto, nuoto assistito, con la possibilità della formula “open” della durata di un mese, acqua fitness, nuoto sincronizzato e pallanuoto.

La piscina, sarà inoltre, sede di preparazione agonistica degli atleti in vista dei prossimi importanti impegni in calendario. I cittadini potranno usufruire dell’impianto e dei corsi dalle 8 alle 22.

(646)