“Pari & Dispari”: dove conferire i rifiuti ingombranti questo sabato a Messina

Anche questo sabato, 20 luglio, MessinaServizi ha programmato la raccolta ingombranti in giro per Messina: “Pari & Dispari” si troverà nella II, IV e VI Circoscrizione.

Si tratta di una campagna di sensibilizzazione a non gettare i rifiuti ingombranti per strada o accanto ai cassonetti, ma a consegnarli direttamente agli operatori di MessinaServizi, che ogni sabato si trovano in punti diversi per garantire un servizio omogeneo in tutta la città.

Quali rifiuti vengono raccolti durante “Pari & Dispari”

Nella locandina dell’evento Facebook, MessinaServizi specifica quali sono i rifiuti che possono essere conferiti nelle postazioni di “Pari & Dispari”:

ingombranti , come mobili, reti, materassi, divani, scaffali, biciclette, stendini;

, come mobili, reti, materassi, divani, scaffali, biciclette, stendini; rafe (apparecchiature elettriche ed elettroniche), come computer, stampanti, televisori, elettrodomestici;

(apparecchiature elettriche ed elettroniche), come computer, stampanti, televisori, elettrodomestici; sfalci di potature.

Le postazioni di sabato 20 luglio

Gli operatori di MessinaServizi si troveranno dalle 7 alle 13 di domani, sabato 20, in questi punti di raccolta:

nella II Circoscrizione al villaggio Cep, pressi Asilo Comunale;

nella IV Circoscrizione a largo Seggiola;

nella VI Circoscrizione a Torre Faro, in via I Palazzo.

La società che gestisce la raccolta rifiuti a Messina ricorda, comunque, che è sempre attivo il numero verde per prendere appuntamento con gli operatori per conferire i rifiuti direttamente sotto casa: 800042222.

