Oggi la processione di Sant’Antonio: tutti gli eventi in programma a Messina

42 Condivisioni Facebook Twitter

Messina si prepara al momento più atteso dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio: la tradizionale Processione del carro trionfale. Il corteo religioso avrà inizio alle ore 19:30 ma durante tutto l’arco della giornata sono previsti diversi momenti di preghiera e festa.

Il programma di oggi

Ore 11:00 – il Solenne Pontificale celebrato da S. E. Mons. Giovanni Accolla Arcivescovo di Messina

Ore 19.30 – S. E. Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare, presiederà la Processione del Santo, con il Carro Trionfale ed il Reliquiario di S. Antonio, dono della Basilica della città di Padova a quella messinese come segno di comunione e gemellaggio in nome della devozione al Santo taumaturgo.

Ore 21:00 – il momento dell’accensione delle luminarie a ritmo di musica, cui seguiranno gli ormai tradizionali fuochi d’artificio in piazza Annibale Maria di Francia.

Ore 21:30 – il concerto delle bande musicali Giuseppe Verdi di Faro Superiore e gli Amici della Musica di Larderia.

Il percorso della processione di Sant’Antonio

Il corteo religioso seguirà il seguente percorso: via Ghibellina, via S. Cecilia, via Cesare Battisti, via Tommaso Cannizzaro, piazza Cairoli, viale S. Martino e S. Cecilia, dove i bambini del Piccolo Coro Antoniano “Placido Vitale” canteranno il tradizionale Inno a S. Antonio.

Al termine della Processione, il Vescovo Ausiliare terrà il suo discorso conclusivo e benedirà i devoti e i pellegrini, affidando la Città di Messina a Sant’Antonio.

Dopo il successo della Notte Bianca, che ieri sera ha riunito per le vie del centro migliaia di fedeli e turisti, Messina è pronta per riunirsi attorno a Sant’Antonio e percorrere in preghiera le vie del centro città.

(209)