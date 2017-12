Natale a Messina. Stasera concerto della Lear Queen a Piazza Cairoli

5 Condivisioni Facebook Twitter

Continuano gli eventi a Piazza Cairoli organizzati per queste feste di Natale. Messina sta rispondendo bene alla chiamata di Confcommercio che anche per l’ultimo sabato dell’anno ha previsto diversi appuntamenti al villaggio di Natale. Il programma di oggi, in particolare, prevede tre appuntamenti:

Ore 17,00 – Stand socioculturale. L’associazione Pegaso farà una mostra proiettando diapositive che raffigurano le proprie attività, tra cui un laboratorio di inclusione per persone disabili e normodotate, utilizzando materiale di riuso.

Ore 20,00 – Laboratorio del Gusto. Lo chef Katia Zanghì cucinerà la cena “Scaromantica”

Ore 21,00 – Concerto Lear Queen insieme a Piera Bivona.

Sociale, cucina e musica si uniscono, quindi, per regalare un’altra giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

