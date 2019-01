MessinaServizi svuota i cassonetti alle 8 del mattino: caos a San Licandro

2 Condivisioni Facebook Twitter

Code e disagi a San Licandro, nei pressi del San Francesco di Paola, a causa di un camion della MessinaServizi Bene Comune che, stando a quanto riportato, alle 8.00 di stamattina, svuotava i cassonetti dei rifiuti situati in prossimità della scuola.

A segnalarlo è stato il consigliere della V circoscrizione Franco Laimo: «Non è la prima volta che accade – ha sottolineato – ma le conseguenze sono sempre le stesse, ovvero disagi per i genitori degli alunni e “sicurezza zero” per gli scolari stessi che si vedono costretti a fare un vero e proprio slalom fra le autovetture incolonnate».

Insomma, una situazione che andrebbe risolta perché, se già abitualmente alle 8.00 del mattino le strade in prossimità delle scuole tendono a essere intasate dal traffico e le code di autovetture si formano quotidianamente, la coincidenza con lo svuotamento dei cassoni da parte di MessinaServizi non può che peggiorare la situazione: «Si creano lunghissime code e disagi per la circolazione veicolare – ha affermato, infatti, Franco Laimo. Tale servizio di raccolta rifiuti non può certo combaciare con l’orario di ingresso a scuola degli alunni».

Per questi motivi: «Nella qualità di coordinatore della Commissione Consiliare Ambiente e Territorio – ha concluso il consigliere – scriverò io stesso una nota indirizzata alla Partecipata del Comune per risolvere tale anomalia, affinché si salvaguardi la salute e la sicurezza dei più piccoli».

