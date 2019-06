Messina. Il tram salta due corse: possibili disagi per chi si muove in città

26 Condivisioni Facebook Twitter

Possibili disagi stamattina per chi deve spostarsi dalla zona Nord alla zona Sud di Messina, e viceversa: il tram, infatti, quest’oggi ha saltato due corse. Ad annunciarlo, con una nota pubblicata sul sito ufficiale dell’Azienda, l’ATM.

La prima corsa a saltare è stata quella delle 9.45, in partenza dal Capolinea ZIR, mentre la seconda è stata quella originariamente prevista per le 10.30 dal Capolinea Museo. In sostituzione ATM ha messo a disposizione dell’utenza il bus della linea 28, che seguirà in linea di massima il percorso altrimenti coperto dalla linea tranviaria.

Ecco, nel dettaglio, il percorso che seguirà il bus 28 e le fermate che farà:

Percorso Andata : Zir Via Bonino Via la Farina Via – S Cosimo Villa Dante – Viale San Martino Viale Europa – Via La Farina – Piazza Repubblica – Cavallotti – Via S. Maria Alemanna – Viale San Martino – Via 1° Settembre – Via Garibaldi – Viale Giostra – Viale della Libertà – Cap. Museo.

Percorso Ritorno: Cap. Museo – Viale della Libertà – Prefettura – Via Garibaldi – Via 1° Settembre – Piazza Repubblica- Via La Farina – Viale Europa – Viale S Martino – Cimitero – Provinciale – Via Consolare Valeria – a sinistra del Viale Gazzi – Zir.

Le ragioni delle modifiche odierne non sono state rese note, ma l’Azienda specifica che le corse successive seguiranno il regolare orario di partenza.

(147)