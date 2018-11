Messina. Ripristinata la vendita dei biglietti ATM a bordo dello Shuttle

4 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Sarà di nuovo possibile acquistare i biglietti ATM a bordo dello Shuttle. La comunicazione è arrivata nelle scorse ore e ribalta la decisione presa a inizio ottobre dalla Società e finalizzata – almeno in teoria – a diminuire i ritardi.

Sembra evidente, a questo punto, che l’idea non abbia avuto l’esito sperato. Di conseguenza, il direttore generale dell’Azienda trasporti di Messina, Natale Trischitta, ha fatto un passo indietro e ha deciso di ristabilire il servizio eliminato lo scorso ottobre per “accelerare i tempi di salita e discesa dei passeggeri”. A oggi, quindi, dovrebbe essere possibile acquistare i titoli di viaggio ATM da 1 euro e 50 centesimi direttamente a bordo del mezzo. Non viene specificato, però, se sia possibile acquisire anche titoli di importo inferiore, come quelli da 1 euro e 20 centesimi.

Insomma, un’altra modifica al piano che avrebbe dovuto rivoluzionare il trasporto pubblico locale messinese e che sembra essere incappato in più di un intoppo. Già dai primi giorni, infatti, sono emerse molte delle criticità del progetto, che hanno causato numerosi ritardi e disagi.

Il percorso dello Shuttle 100, infatti, è apparso costellato di ostacoli cui tuttora si sta cercando di porre rimedio al fine di consentire al mezzo su cui ruota l’intero piano di servizio invernale di percorrere la città, da Torre Faro a Giampilieri, entro i 100 minuti previsti, e poi viceversa.

