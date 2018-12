Messina. Personale militare gratuito a supporto del Comune per 5 anni

8 Condivisioni Facebook Twitter

Palazzo Zanca potrà contare, per i prossimi 5 anni e a costo zero, sulla collaborazione di personale militare appartenente a diversi ambiti e settori professionali attualmente residente nel Comune di Messina.

Medici, ingegneri, informatici, biologi ed esperti di vari settori, in determinati momenti della propria carriera, potranno quindi prestare servizio a Palazzo Zanca. La proposta proviene dal Movimento 5 Stelle e, in particolare, dalla consigliera comunale Cristina Cannistrà che, lo scorso giovedì, ha presentato una mozione per attuare l’iniziativa promossa dal Ministro della Difesa Elisabetta Trenta.

Si tratta dell’“istituto dell’ausiliaria”, ovvero, ha spiegato la pentastellata: «di un periodo transitorio durante il quale il militare, in occasione della cessazione del rapporto permanente di impiego e, in alternativa al congedo in riserva, può essere richiamato dalla Pubblica Amministrazione della sua provincia di residenza per un periodo di 5 anni».

Il Comune richiedente, in questo caso quello di Messina, non dovrà sostenere alcun costo aggiuntivo perché il personale in questione, in quanto militare, sarà pagato direttamente dal Ministero della Difesa.

«Fa piacere – ha commentato Cristina Cannistrà – che l’Amministrazione, nella persona del Vice Sindaco Salvatore Mondello, abbia dato immediata disposizione al Segretario Generale per l’utilizzo di personale professionale a supporto dell’Ente, così come condiviso in Consiglio Comunale. Ci auspichiamo che con altrettanta solerzia, adesso, gli assessorati e i dipartimenti utilizzino questi professionisti a servizio della comunità».

