Messina. Pace fatta tra De Luca e gli “amici” di Piazza XX Settembre

Messina. Pace fatta tra il sindaco Cateno De Luca e gli “amici” di Piazza XX Settembre. Dopo il blitz di giovedì mattina, in cui il primo cittadino aveva constatato lo stato di degrado e sporcizia in cui versava l’area, De Luca aveva annunciato la volontà di vietare di giocare a carte. «Quando tutti impareranno ad essere civili ne riparleremo» aveva dichiarato il sindaco.

Bene, nella stessa giornata la zona è stata ripulita dagli uomini di Messinaservizi e ieri il sindaco De Luca è tornato in Piazza XX Settembre. «Il consigliere comunale Nello Pergolizzi mi ha precettato ed io sono andato con immenso piacere per constare che ci siamo intesi con i nostri giovani amici di piazza XX Settembre – ha dichiarato De Luca sulla sua pagina Facebook. La collaborazione ed il rispetto sono fondamentali per far risorgere la nostra città».

(La foto è tratta dalla pagina Facebook De Luca sindaco di Messina)

