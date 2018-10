Messina. Il mercato Zir e quello “delle pulci” verranno trasferiti: ecco le nuove aree

10 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Il mercato Zir e quello “delle pulci” verranno trasferiti dalla loro attuale postazione. Ieri pomeriggio si è costituito un tavolo tecnico alla presenza del sindaco Cateno De Luca presso la Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca durante il quale si è discusso proprio delle procedure di spostamento dei mercati.

Relativamente al mercato della domenica, è stata individuata un’area in via Orso Corbino, dove potranno trovare collocazione 140 operatori. Per quanto riguardo il mercato del sabato, sarà necessario reperire due aree che potranno accogliere 70 operatori ciascuna. Una di queste sarà presumibilmente nel controviale Annunziata, nel senso di marcia a salire mentre l’altra potrebbe essere Villa Dante. Insomma, sembra proprio che il mercato Zir e quello delle pulci lasceranno la zona sud per spostarci verso il centro città, o addirittura nella zona nord.

Per far si che le operazioni si trasferimento e lo svolgimento dei mercati nelle nuove aree non provochi troppi disagi ai commercianti e alla circolazione veicolare, sono stati richiesti i necessari pareri ai competenti dipartimenti, ovvero Commercio, Mobilità e Manutenzioni, da esprimere con urgenza.

Oltre al sindaco, il vicesindaco Salvatore Mondello e l’assessore al Commercio Dafne Musolino, alla riunione di ieri hanno preso parte anche il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di Via Don Blasco, Silvana Mondello insieme ad un equipe di ingenieri. Presenti anche i rappresentati della Polizia Municipale, i tecnici comunali del Dipartimento Manutenzioni ed il funzionario del dipartimento Commercio Salvatore Mastroianni. In rappresentanza dei commercianti, sono intervenuti Antonio Tavilla, Massimo Ciraolo, Salvatore Lanfranchi, Salvatore Costanzo e Natale Rigano.

