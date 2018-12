Messina. In corso interventi di messa in sicurezza alberi a Piazza del Popolo

3 Condivisioni Facebook Twitter



In seguito ai numerosi crolli avvenuti negli ultimi mesi a Messina, a Piazza del Popolo sono iniziati gli interventi di potatura degli alberi. Gli alberi in questione erano diventati un vero e proprio pericolo per i cittadini e per questo è sorta la necessita di provvedere alla messa in sicurezza della piazza della IV Circoscrizione che ha visto anche la necessità di rimuovere per interno un grosso albero.

Lo scorso marzo, proprio a Piazza del Popolo, un albero è crollato a causa del forte vento. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco.

Da allora sono diversi gli alberi crollati a Messina e i danni causati. A settembre si è sfiorata la tragedia quando è stata colpita di striscio da un grosso ramo che si è staccato da un albero in piazza Santa Caterina Valverde. L’ultimo episodio risale, invece, allo scorso 9 dicembre quando un albero in via La Farina è stato sradicato dal forte vento accasciandosi su un palazzo.

Ma perché cadono gli alberi a Messina? Tra le cause principali ci sono le ondate di mal tempo e le raffiche di vento che hanno colpito Messina negli ultimi mesi, ma c’è anche un’evidente negligenza nella cura del verde in città che ha causato una vera e propria emergenza alberi, mettendo a rischio la sicurezza pubblica dei cittadini, oltre che comportare una triste perdita del prezioso verde urbano.

