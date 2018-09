Messina. Ecco come sarà il nuovo Mercato Zaera: al via il bando di gara

30 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Sono iniziate le procedure per la realizzazione del nuovo Mercato Zaera. Nei giorni scorsi è stato pubblicato sull’Albopop del Comune l’avviso di avvio del bando di gara per l’assegnazione dei lavori di riqualificazione. Le offerte dovranno essere presentate entro il 19 ottobre 2018.

Il nuovo Mercato Zaera sarà strutturato su due piani: quello inferiore sarà riservato al parcheggio; mentre quello superiore costituirà l’area dedicata agli stand dei commercianti, comprensiva di celle frigorifere e di area dedicata alla raccolta differenziata. L’alimentazione energetica della struttura avverrà tramite impianto fotovoltaico.

La procedura attualmente in corso per la selezione dell’impresa cui verranno affidati i lavori prevede l’utilizzo del criterio del massimo ribasso. L’importo a base d’asta, come si legge nell’estratto del bando di gara, è di 1.198.479,31 euro, oltre 51.520,69 euro per oneri per la sicurezza. Le imprese, singole o associate, interessate a partecipare dovranno far pervenire la propria offerta al Dipartimento Lavori Pubblici del Comune di Messina entro le ore 9.00 del 19 ottobre 2018.

Nella stessa giornata in cui è fissata la scadenza per la consegna dei plichi offerta, a partire dalle ore 10.00 si provvederà all‘apertura della gara e all’esame della documentazione pervenuta. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sarà l‘ingegnere Vito Leotta.

Il bando integrale, comprensivo di atti tecnici e informazioni su come partecipare alla gara sono scaricabili direttamente dal sito istituzionale del Comune di Messina. È inoltre possibile richiedere la documentazione presso i locali del Dipartimento Lavori Pubblici di Palazzo Zanca, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 di ogni giorno lavorativo.

(312)