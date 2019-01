Messina. Atm cerca due esperti in economia: stanziati 27mila euro

18 Condivisioni Facebook Twitter

L’Atm cerca due figure professionali, necessarie per la gestione Amministrativa durante i prossimi 6 mesi, tempo previsto per la liquidazione dell’azienda e l’istituzione della nuova società per azioni che gestirà il servizio di trasporto pubblico a Messina.

L’Amministrazione dell’Atm ha pubblicato, ieri, i due avvisi di manifestazioni di interesse.

Nel primo si segnala la ricerca di un “Consulente contabile e fiscale”, con contratto a scadenza semestrale, per un totale di 15mila euro stanziati.

Nel secondo avviso si richiede la disponibilità di un “Consulente del lavoro e Gestione del settore personale e paghe”, con un contratto a scadenza semestrale, per un totale di 12mila euro stanziati.

I requisiti per partecipare ai due bandi sono spiegati nel dettaglio all’interno dei due avvisi pubblicati nella sezione dedicata del sito di Atm.

«Le istanze pervenute saranno valutate da una commissione tecnica – precisa l’Atm nei bandi – sulla base della documentazione presentata, nominata dal direttore generale di Atm, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione».

