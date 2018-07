Messina. Al Duomo la cerimonia di Ordinazione Episcopale di Mons. Cesare Di Pietro

9 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Il giorno tanto atteso è arrivato. Oggi pomeriggio, alle ore 17, nella Basilica Cattedrale di Messina, si svolgerà la cerimonia di Ordinazione Episcopale di Mons. Cesare Di Pietro, a vescovo ausiliare eletto di Messina, Lipari e S. Lucia del Mela. Mons. Di Pietro.

La notizia della nomina da parte di Papa Francesco è arrivata lo scorso 28 maggio ed oggi Padre Cesare (come lo chiamano i suoi parrocchiani, ndr) riceverà la consacrazione per l’imposizione delle mani di Mons. Giovanni Accolla, arcivescovo metropolita di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela.

Al rito, concelebrato dai sacerdoti di tutta l’Arcidiocesi, prenderanno parte tra gli altri la Comunità del Seminario arcivescovile S. Pio X, i diaconi, i religiosi e i fedeli laici delle varie comunità ecclesiali. Anche il sindaco Cateno De Luca ha annunciato la sua presenza alla celebrazione.

Chi è Mons. Cesare Di Pietro

Cesare Di Pietro, nato a Messina il 12 marzo 1964, dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università di Messina, ha rivestito la carica di presidente diocesano della Gioventù maschile di Azione Cattolica e il 25 ottobre 1997 è stato ordinato sacerdote da S.E. Mons. Giovanni Marra. Ha conseguito il dottorato in Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma (2008) e ha frequentato il corso biennale di Paleografia, Archivistica e Diplomatica in Vaticano. Nel 2017 ha ottenuto la licenza in Diritto Canonico alla Lateranense. Oltre a essere stato segretario particolare dell’Arcivescovo Mons. Giovanni Marra e rettore del Seminario Arcivescovile “San Pio X”, dal 15 agosto 2017 è stato vicario generale dell’Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela.

