Mercatini di Natale a Messina: 5 appuntamenti per entrare nello spirito natalizio

Con la festa dell’Immacolata sono iniziate ufficialmente le feste di Natale. Per rendere più piacevole l’attesa del 25 dicembre, a Messina e in provincia sono tanti i mercatini di Natale che consentiranno di acquistare decorazioni e regali e creare la giusta atmosfera tipica di questa festività. Prendete carta e penna, quindi, perchè ve ne segnaliamo 5 che proprio non potete perdere.

Oggi, domenica 9 dicembre, a Ganzirri si svolgerà la seconda giornata dell’evento “La sesta essenza del Natale”, organizzato dall’associazione Sobjective con la collaborazione dell’avvocato Giusi Zangla. I protagonisti saranno gli hobbisti con le loro creazioni artigianali che avranno come cornice lo splendido scenario del lago di Ganzirri.

I mercatini di Natale arrivano anche a Milazzo, portando un clima di festa che avvolge e riscalda. Oltre i soliti addobbi per l’albero e il presepe, ci saranno anche moltissime prelibatezze di street food da provare, artigianato e tanto altro ancora. La manifestazione, iniziata lo scorso 5 dicembre, andrà avanti fino al 6 gennaio e si distingue dagli altri mercatini di Natale per la presenza di numerosi artigiani che, lavorando i loro prodotti, trasmetteranno la loro passione e un vero senso di ritorno alla tradizione.

A Rometta dal 17 al 23 dicembre, oltre ad un delizioso mercatino di Natale gestito dagli artigiani locali, ci sono molti eventi in programma per intrattenere sia i grandi che i più piccoli. I bambini avranno l’opportunità di ammirare l’esibizione del Circo Baleno e del Mago Cristian mentre gli adulti potranno svagarsi al concerto di musica rockabilly del gruppo I Morrigan. Inoltre verranno proiettati diversi cartoni animati a tema natalizio.

Circondati dalla bellezza incantevole di Taormina, dal 16 dicembre al 6 gennaio, torna il programma di eventi in occasione del Natale. Le luci natalizie vi accompagneranno lungo le strade del centro storico, tra concerti, esposizione di presepi, il presepe vivente lungo le vie del Borgo di Trappitello e la degustazione prodotti tipici della stagione fredda.

Nel centro storico di Messina, invece, il mercato di Natale si svolgerà a Piazza Cairoli fino al 7 gennaio. Le tipiche casette di legno saranno destinate all’esposizione e alla degustazione di tante pietanze di tradizione, il tutto con la ruota panoramica e l’albero sullo sfondo.

