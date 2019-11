L’isola del sorriso. Raccolti oltre 13 mila euro per i piccoli pazienti del Policlinico di Messina

7 Condivisioni Facebook Twitter

I piccoli pazienti dei reparti pediatrici del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina avranno la loro Isola del sorriso. Si è conclusa, infatti, la campagna di crowdfunding online sulla piattaforma Eppela.com per contribuire alla realizzazione di “Ospedali Dipinti” a Messina. Grazie alla generosità di ben 142 i sostenitori sono stati raccolti 13.345,00 euro.

Un cifra importante, che darà la possibilità di dipingere la sala d’attesa del Reparto Neuropsichiatria Infantile, primo obiettivo dell’Associazione ABC, Amici dei Bimbi in Corsia, che giornalmente, tramite i volontari, contribuisce a rendere più piacevole il soggiorno dei bimbi, giocando con loro e raccontando le favole della buona notte.

Silvio Irilli, ideatore di questo fantastico progetto, ha già reso più accoglienti vari ospedali pediatrici in tutta Italia. Per un bimbo ricoverato in ospedale, trovarsi in un ambiente con delfini, tartarughe marine e altri personaggi che decorano le pareti, contribuirà sicuramente a rendere più gradevole il suo soggiorno.

Tra i sostenitori che hanno contribuito al progetto, vi sono anche tre scuole, una in città e due della provincia. L’Istituto Comprensivo di Torregrotta diretto dalla prof.ssa Barbara Oteri (plessi dislocati a Torregrotta e Monforte San Giorgio), l’Istituto Comprensivo “Stefano D’Arrigo”, diretto dalla prof.ssa Laura Cappuccio (plessi a Venetico, Fondachello e Roccavaldina) e l’I.I.S. “Verona Trento” di Messina diretto dalla prof.ssa Simonetta Di Prima, (plessi in Via Ugo Bassi e Viale Giostra), hanno effettuato una raccolta tra alunni e docenti, che ha fornito un importante contributo alla realizzazione del progetto.

Le tre scuole avranno il loro nome impresso su una targa esposta al Policlinico di Messina. Nei prossimi giorni Silvio Irilli effettuerà un sopralluogo nel nosocomio messinese e successivamente inizierà i lavori.

La campagna di crowdfunding è stata lanciata lo scorso mese di settembre e grazie ai fondi raccolti sarà possibile dipingere un sogno dedicato ai pazienti del Policlinico di Messina.

(8)