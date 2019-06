La Birra Messina “Cristalli di Sale” conquista Matteo Salvini: «Alla vostra salute»

215 Condivisioni Facebook Twitter

Anche Matteo Salvini beve Birra Messina “Cristalli di Sale”. Il vicepremier e Ministro dell’Interno ha postato poco fa su tutti i suoi profili social una foto in cui mette in bella mostra l’ultimo capolavoro nato nel Birrificio Messina e prodotta per Heineken.

«Alla vostra salute amici» recita il post di Matteo Salvini che in poco più di un’ora ha superato i 30 mila like su Facebook e i 42mila like su Instagram. Sotto la foto non mancano, come sempre, commenti positivi e negativi nei confronti del ministro più chiacchierato degli ultimi anni ma una cosa sembra mettere tutti d’accordo: la Birra Messina “Cristalli di Sale”.

Molti i messinesi che parlano dell’avventura dei 15 del Birrificio Messina e che spiegano al Ministro dell’Interno la loro odissea, iniziata con la chiusura della storica Birra Messina e conclusasi con la nascita del nuovo birrificio, costruito unendo tutte le forze ed i loro TFR.

«Bravo Matteo ottima scelta», scrive Christian.

«E’ rinato un miracolo italiano!» afferma Nicola.

«Bravo Matteo, sempre prodotti italiani» dice Melchiorre.

Molti, però, non dimenticano gli slogan contro il Sud su cui Matteo Salvini ha fondato le sue passate campagne elettorali e questa foto ha rappresentato per loro un’occasione imperdibile per ricordare al vicepremier che Messina si trova in Sicilia e che a produrla sono “i terroni”.

«Sei caduto così in basso che ora ti vieni a bere la birra dei terroni?» scrive sarcastico Salvatore.

«L’Italia è anche il Sud .. non te ne dimenticare», ricorda Ludovica.

