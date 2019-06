Guasto alla linea elettrica. Anche oggi Messina rimane senza tram

0 Condivisioni Facebook Twitter

Anche oggi Messina rimane senza tram. Le vetture sono tutte ferme a causa di un guasto alla linea di alimentazione elettrica. Ad annunciarlo è ATM che, in un avviso pubblicato sul sito aziendale, annuncia la sospensione del servizio tranviario fino alla riparazione del guasto. Quello che vedete in foto, infatti, è il tram fermo al capolinea della zona nord.

I tempi di riparazione del guasto alla linea elettrica dovrebbero concludersi nella giornata di oggi ma, in attesa dell’ultimazione dei lavori, i cittadini dovranno trovare un modo alternativo per spostarsi da un capo a l’altro di Messina. La soluzione suggerita da ATM è utilizzare lo shuttle, regolarmente in servizio. Per cercare di ridurre al minimo i disagi, inoltre, verrà istituita la linea sostitutiva 28 bus.

Continuano, quindi, i disservizi di ATM che, negli ultimi mesi, sembrano ripetersi ad intervalli sempre più ravvicinati, riducendo drasticamente la qualità del servizio di trasporto pubblico a Messina. L’ultimo guasto alla linea elettrica risale, infatti, allo scorso 23 aprile, quando il tram è rimasto fermo per circa 48 ore. Problemi tecnici anche il 28 marzo quando il tram era stato “soltanto” dimezzato.

