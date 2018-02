Al via domani i laboratori creativi e di lettura per bambini al Palacultura

14 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. È stata apportata qualche lieve modifica al calendario dei laboratori creativi per bambini organizzati dalla Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro”, situata all’interno del Palacultura Antonello. Gli incontri inizieranno, come da programma, nel pomeriggio di domani, martedì 6 febbraio, e termineranno a giugno 2018.

I laboratori in programma sono pensati per unire lettura e creatività, si rivolgono a bambini di diverse fasce d’età e si svolgeranno al secondo piano del Palacultura, nella sezione Ragazzi della Biblioteca.

Il calendario degli appuntamenti

Le modifiche apportate riguardano i laboratori del 27 febbraio, del 17 aprile e del 15 maggio, inizialmente previsti, rispettivamente, per il 28 febbraio, 18 aprile e 16 maggio.

martedì 6 febbraio – “Burle e chiacchiere…”, un laboratorio creativo e di lettura sul tema del Carnevale per bambini di 7-8 anni;

– “Burle e chiacchiere…”, un laboratorio creativo e di lettura sul tema del Carnevale per bambini di 7-8 anni; martedì 27 febbraio – “La mia famiglia…”, un laboratorio di Nati per Leggere, rivolto a bambini di 5-6 anni;

– “La mia famiglia…”, un laboratorio di Nati per Leggere, rivolto a bambini di 5-6 anni; martedì 20 marzo – “C’era una volta…”, un laboratorio creativo e di lettura dedicato al tema del riciclo e indirizzato a bambini di 7-8 anni;

– “C’era una volta…”, un laboratorio creativo e di lettura dedicato al tema del riciclo e indirizzato a bambini di 7-8 anni; martedì 17 aprile – “C’era una volta… un lupo”, un laboratorio di Nati per Leggere pensato per bambini di 3-4 anni;

– “C’era una volta… un lupo”, un laboratorio di Nati per Leggere pensato per bambini di 3-4 anni; martedì 15 maggio – “Ti racconto una fiaba…”, un laboratorio di Nati per Leggere indirizzato a bambini di 5-6 anni;

– “Ti racconto una fiaba…”, un laboratorio di Nati per Leggere indirizzato a bambini di 5-6 anni; martedì 5 giugno – “Tutti al mare…”, un laboratorio di creativo e di lettura rivolto a bambini di 6-7 anni.

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 16.30. Per partecipare è necessaria la prenotazione, da effettuare esclusivamente via e mail a biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it o tramite la pagina Facebook della Biblioteca “Tommaso Cannizzaro”.

L’iniziativa non è una novità per la Biblioteca “Tommaso Cannizzaro”, ma è stata già realizzata negli scorsi anni, toccando temi diversi, dalla sostenibilità ambientale all’arte, passando, ovviamente, per le fiabe, siciliane e non.

