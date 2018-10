CAS. Lavori sull’autostrada Messina Catania: ecco le tratte interessate

30 Condivisioni Facebook Twitter

Proseguono i lavori sull’autostrada Messina Catania (A18) finalizzati alla messa in sicurezza dell’intera tratta. Ieri, mercoledì 24 ottobre, sono stati avviati due nuovi interventi di manutenzione che comporteranno alcune lievi modifiche alla normale viabilità, ma non porteranno all’interruzione della circolazione.

Gli interventi previsti sono di diversa tipologia. In particolare:

nella tratta Giarre-Acireale in direzione Catania si provvederà a rimettere in sesto la pavimentazione;

in direzione Catania si provvederà a rimettere in sesto la pavimentazione; nella tratta Messina-Calatabiano, sia lato monte che lato mare, si attueranno, invece, interventi di manutenzione del verde.

La fine dei lavori, che si svolgeranno sia di giorno che di notte, è programmata rispettivamente per il 21 dicembre 2018 e per il 22 gennaio 2019.

Non sono previste, come anticipato, interruzioni alla circolazione, ma solo alcune modifiche viarie. In particolare, le corsie di marcia, di sorpasso e di emergenza del tratto interessato ai lavori verranno parzializzate, vale a dire ridotte. In corrispondenza dei cantieri, indicati da apposita segnaletica, saranno disposti il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km/h.

Tutti gli interventi saranno realizzati a spese del CAS (Consorzio Autostrade Siciliane). I lavori di pavimentazione del tratto autostradale Giarra-Acireale saranno realizzati dalla ditta C.I.E. Costruzioni innovative etnee srl di Calatabiano; mentre la manutenzione del verde lungo il tragitto Messina-Calatabiano sarà effettuata dalla Lipari Francesco srl di San Filippo del Mela.

