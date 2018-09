Bilancio Comune di Messina. Accorinti a De Luca:«Se ritiene vi siano falsi vada in Procura»

1 Condivisioni Facebook Twitter

L’ex sindaco di Messina, Renato Accorinti, torna a far sentire la sua voce e questa volta l’argomento della sua nota è il bilancio del Comune e, in particolare, i dubbi di Cateno De Luca sul previsionale 2018 fatto dalla scorsa Amministrazione. Riportiamo di seguito, in maniera integrale, il commento di Renato Accorinti.

«Sui bilanci e sul riequilibrio di Messina, De Luca gioca con le parole (e, magari, con la città). Già in campagna elettorale aveva detto di non sapere che fare col riequilibrio (diceva di voler chiedere lumi al Ministero, mostrando di non conoscere gli spazi che la legge gli avrebbe offerto come Sindaco di amministrazione entrante). Adesso dice, con una affermazione che appare grave e che meriterebbe interlocutori in altri Palazzi, che i bilanci del Comune sarebbero “non veridici”. Però, allo stesso tempo, dice che gli stessi sono “formalmente corretti” e che per questa ragione i Revisori dei conti hanno apposto i loro pareri favorevoli.

Giochi di parole. Dove mai esiste una correttezza formale indipendente dalla veridicità sostanziale quando si parla di bilanci? I Revisori dei conti, poi, hanno proprio il compito istituzionale di certificare la veridicità delle cifre e dei bilanci. Entrano nei numeri, li verificano, formulano inviti e prescrizioni e i bilanci proposti all’approvazione del Consiglio contengono ogni modifica necessaria ad accogliere le indicazioni dei revisori. Le parole usate da De Luca contengono allusioni. Se ritiene che vi siano irregolarità o falsi, vada in Procura. Ad ogni modo, senza giochi di parole, l’amministrazione Accorinti è pronta a un confronto pubblico sulla veridicità e la sostenibilità dei conti e del riequilibrio finanziario del Comune».

