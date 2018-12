Ancora lavori sull’autostrada Messina Catania: ecco quando riaprirà lo svincolo di Taormina

6 Condivisioni Facebook Twitter

Sull‘autostrada Messina Catania (A18) sono stati avviati i lavori finalizzati a rendere lo svincolo di Taormina nuovamente fruibile per gli automobilisti provenienti da Catania. In particolare, gli interventi in atto riguardano il tratto autostradale che collega le gallerie Giardini e Taormina.

Nello specifico, ha spiegato il CAS (Consorzio Autostrade Siciliane), sono stati avviati i lavori di “risagomatura ed adeguamento” del by-pass (il tratto stradale di collegamento, ndr) posto tra le carreggiate (lato monte e lato mare) in corrispondenza delle gallerie Giardini e Taormina.

Tali interventi sono finalizzati ad accorciare l’attuale doppio senso di circolazione vigente tra Giardini e lo svincolo corrispondente alla frana di Letojanni. Tale tratto attualmente è lungo 10 km e si sta lavorando per accorciarlo di 1 km, scendendo così a 9 km.

«Per tale importante modifica viaria strutturale – ha chiarito il CAS – si procederà alla “risagomatura” dell’attuale esistente by-pass (realizzato a quote sfalsate tra le due carreggiate al tempo della costruzione del tracciato autostradale) e “riducendo” il più possibile la pendenza per renderlo agibile ai mezzi che lo attraverseranno».

I lavori, che si svolgeranno lungo l’autostrada A18 sia in orario diurno che notturno, dovrebbero essere ultimati da programma il 22 dicembre 2018. A partire da tale data gli automobilisti provenienti da Catania potranno nuovamente imboccare lo svincolo di Taormina per raggiungere la Perla dello Ionio.

