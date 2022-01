RGF 7/2019. In Milazzo (ME), via S. Giovanni 63 – Lotto 1: Appartamento sito al piano secondo. Appartamento sito al piano secondo. PREZZO BASE Euro 123.480,00. Offerta minima Euro 92.610,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita sincrona mista 25/03/2022 ore 09:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Curatore fallimentare Avvocato Merenda Marco 3498073210, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)