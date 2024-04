Proc. n. 469/94 – 247/96 Venetico, Via del Mare Lotto 3 – Appartamento a P. T., di cinque vani ed accessori, di mq. coperti lordi 162,48 circa, oltre terrazza a livello ampliata in difformità al titolo abilitativo mediante copertura di due piccoli vani al p. sottostante, anch’essi realizzati in difformità e non catastati (come da note integrative CTU cui si rinvia). Prezzo base d’asta: euro 72.270,00.Lotto 5 – Unità immobiliari a P. cantinato, l’una censita come deposito, composta da ingresso, un vano, corridoio e w.c., di mq. commerciali 38 circa, l’altra censita come garage, composta da un unico vano, allo stato rustico, di mq. commerciali 128 circa. Il C.T.U. ha rilevato la costruzione, in difformità al progetto originario, in parte su una porzione di area del cantinato che nel progetto era destinata a corte del fabbricato ed in parte al tratto finale della rampa di accesso in adiacenza al fabbricato esistente, di due corpi di fabbrica, l’uno di circa mt. 2,5, x mt. 4,70 e l’altro di circa mt. 3,30 x mt. 10,80, non catastati (come da note integrative CTU cui si rinvia).Occupate da terzi. Trascritto dopo la trascrizione del pignoramento contratto di vendita per la nuda proprietà. Prezzo base d’asta: euro 22.900,00. Lotto 6 – Lastrico solare a P. 5, di mq. commerciali 150 circa. Occupato da terzi. Trascritto dopo la trascrizione del pignoramento contratto di vendita per la nuda proprietà. Prezzo base d’asta: euro 6.375,00. Descrizione dettagliata e notizie urbanistiche in perizie e nell’avviso di vendita. Venetico, Fraz. Marina, Via Nazionale Lotto 7 – Immobile a P. interrato composto da un unico ambiente, di mq. coperti lordi 321,16 circa, non ultimato. Gravato da diritto reale d’uso sull’area di parcheggio pari a mq. 19,87 (1/40 della volumetria) riconosciuto con sentenza Corte d’Appello di Messina n. 7/2020 del 19.12.19, depositata l’8.1.2020. Prezzo base d’asta: euro 50.400,00. Lotto 8 – Appartamento a P. 1, di tre vani ed accessori, oltre balcone e terrazzino. Occupato da terzi. Trascritto dopo la trascrizione del pignoramento contratto di vendita. Prezzo base d’asta: euro 72.135,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 19.06.2024 alle ore 9.30 Luogo: Luogo: Messina, Via C. Battisti n. 13 Notaio Delegato e custode: Giuseppe Vicari Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it

Per info: 090/6409852 G.D. Dott.ssa D’Angelo Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it www.normanno.com

