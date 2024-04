RGE 3/2018. In Messina (ME), contrada Barna 1 Vill. Santo Stefano Briga, quartiere Rinazzo – Lotto 3: mansarda allo stato rustico mq 38,81 circa, composta da monovano, bagno e antibagno. Posto auto sito nel piano cantinato dell’edificio di cui fa parte la mansarda suddetta di mq 16 circa. locale deposito sito nel paino cantinato dell’edificio di cui fa parte la mansarda suddetta di 8 mq circa. PREZZO BASE Euro 15.756,00. Offerta minima Euro 11.817,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. modalità sincrona mista 14/06/2024 ore 12:00 presso sala aste telematiche dello studio commerciale Salomone in Messina, Via E. L. Pellegrino 23/C nonché in via telematica tramite la piattaforma www.venditegiudiziarieitalia.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Campagna Maria Luisa 3388983039, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

