RGE 120/2022. In Messina (ME), Via Nazionale n. 166, Vill. Giampilieri Marina – Lotto 1: appartamento piano T. PREZZO BASE Euro 63.000,00. Offerta minima Euro 47.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 18/06/2024 ore 12:30 presso sede dell’Associazione “CREVEN”, sita in Messina, Via Vincenzo d’Amore, n. 4. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Bicchieri Antonio 090663987, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)