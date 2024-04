GIARDINI-NAXOS (ME) – VIA BRUDERI, 49 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della superficie commerciale di 94,25 mq per la quota di 100/100 di piena proprietà. Immobile ubicato al secondo piano di un fabbricato a due elevazioni, oltre piano seminterrato e sottotetto. Esso si compone di zona cucina-soggiorno, due camere e due bagni. E’ dotato di impianti idrico, elettrico, citofonico, di riscaldamento autonomo e di camino a legna. I rivestimenti sono in ceramica, le pareti tinteggiate al civile, le porte interne sono in legno tamburato, gli infissi esterni in alluminio con avvolgibili in pvc. L’unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano secondo, scala unica, ha un’altezza interna di 3,00. Prezzo base Euro 78.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 58.500,00. Vendita senza incanto 18/06/24 ore 11:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Cristina Lo Schiavo tel. 3476950423. Rif. RGE 78/2021 ME864219

