RGE 184/2022. In Messina (ME), contrada Baglio, via San Basilio Magno – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione al piano secondo, oltre vano cantina di pertinenza, della superficie lorda di mq 132,50 e una superficie netta di mq 113,25 della “Cooperativa Pietra a Mare”. PREZZO BASE Euro 107.000,00. Offerta minima Euro 80.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 02/07/2024 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina via Romagnosi 7. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

