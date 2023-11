RGF 17/2020. In Villafranca Tirrena (ME), Via Madonna del Tindari 3 – Lotto UNICO: Appartamento scala B, composto da tre camere, salone, cucina, bagno principale, bagno di servizio, due ampi balconi; posto al piano secondo della scala B, sviluppa una superficie lorda complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq. 136,61. Costituisce pertinenza dell’immobile il locale deposito, di circa mq. 18,70, posto al piano S1. È incluso diritto d’uso di n. 2 (due) posti auto situati nello spazio comune esterno destinato a parcheggio, il tutto come meglio evidenziato nell’allegata perizia di stima redatta dal tecnico Arch. Nunziatina Pino. PREZZO BASE Euro 151.400,00. Offerta minima Euro 151.400,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/01/2024 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Dott. Panzera Gaetano 090695475, per info e visita immobile.

