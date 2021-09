RGE 9/2018. In Messina (ME), Frazione Giampilieri Superiore, via Case Nuove 17 – Lotto UNICO: appartamento per abitazione di tipo popolare della superficie commerciale di 135,58 mq composto da un edificio a tre piani dei quali uno seminterrato (P.T.) con copertura tetto a due falde realizzata con strutture portanti in legno, protette con tegole. PREZZO BASE Euro 32.843,65. Offerta minima Euro 24.632,73. Rilancio minimo in aumento Euro 1.200,00. Vendita sincrona mista 16/11/2021 ore 11:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Servizi s.r.l. in Messina, via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avvocato Di Pietro Teresa 090669650, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

