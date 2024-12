RGE 75/2023. In Messina (ME), Via I Traversa – Lotto UNICO: Immobile piano terra/rialzato costituito da cucina, bagno, pranzo soggiorno e camera da letto, oltre ad un terrazzo a livello. Lo stato dell’immobile è discreto, sebbene siano necessari interventi di manutenzione ordinaria. PREZZO BASE Euro 39.961,68. Offerta minima Euro 29.971,26. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. modalità asincrona telematica 26/03/2025 ore 16:30 presso via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Bellomo Giulia 090663987, per info e visita immobile.

